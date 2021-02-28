Instagram-аккаунт кота митрополита Тихона набрал 10 000 подписчиков

Фото из инстаграм-аккаунта кота Владыки

Мейн-кун по имени Владыка - питомец митрополита Тихона и главный кот Псково-Печерского монастыря в своем Instagram-аккаунте в эти выходные набрал 10 000 подписчиков. Об этом сообщили там же, в новой публикации.

Фото из инстаграм-аккаунта кота Владыки

Большой рыжий кот породы мейн-кун по просьбе подписчиков митрополита Тихона получил собственный аккаунт в Instagram 13 июня 2020 года. Буквально через полтора месяца на его страничку подписалось 5000 человек.

Ранее мы рассказывали, откуда у кота появилась такая необычная кличка:

«Мы его посадили. Я говорю: «Келейник!» – молчит. «Викарий!» – молчит. «Владыка!» – «Мя-а-а-у!» Так он и стал Владыкой», – рассказал тогда хозяин кота.

Фото из инстаграм-аккаунта кота Владыки

Подписчики Владыки очень любят питомца митрополита и с радостью принимают каждую новую публикацию. Интересуются здоровьем, питанием и прогулками на свежем воздухе. В этот день не обошлось без поздравлений:

«Поздравляем всех друзей нашего дорогого Владыки и, конечно же, самого дорогого Владыку, на Instagram которого сегодня зарегистрировался десятитысячный подписчик».