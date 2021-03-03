К третьей волне коронавируса готовится Псковская область

Фото из архива КП

Псковская область готовится к третьей волне коронавируса. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, который провёл 3 марта губернатор Михаил Ведерников.

«Принимая решение о снятии или продлении ограничений, нужно учитывать ещё один фактор... Так, ряд федеральных экспертов прогнозируют третью волну заболевания в конце марта – начале апреля», - сообщил Михаил Ведерников.

Как отметили специалисты, погода весной способствует распространению респираторных заболеваний, в том числе коронавируса. Особые опасения у главы региона вызывают майские праздники: «Мы помним, к какому росту заболеваемости они привели в прошлом году».

Также большую опасность представляют новые штаммы коронавируса, например, британский штамм, который появился Прибалтике в январе этого года. Большее распространение COVID-19 получит и из-за сезонного приезда дачников.

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