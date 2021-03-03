На выходных могут открыть пункты вакцинации в торговых центрах Пскова

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В Псковской области могут появиться новые пункты для вакцинации граждан. Как рассказала председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на заседании оперштаба, расположиться они могут в торговых центрах региона.
«Переговоры ведутся, на выходных попробуем открыть пункты вакцинации от COVID-19 в крупных торговых центрах», - заявила Марина Гаращенко.
Помимо этого, врач выделила районы с самым низким процентом освоения вакцины: Локнянский, Бежаницкий, Гдовский и Дновский.
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