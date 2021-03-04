Пункты вакцинации в псковских ТЦ могут появиться на этих выходных

Планируется организовать пункты вакцинации уже к этой субботе

Пункты вакцинации в торговых центрах региона могут появиться уже на этих выходных. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Планируется организовать пункты вакцинации уже к этой субботе, чтобы максимальное количество псковичей, когда пойдут на 8 марта в ТЦ за праздничными покупками, подумали о себе и своем здоровье.

Марина Гаращенко отметила, что намерение установить пункты вакцинации есть и у руководителей крупных торговых центров. Они сами обращались с этим в комитет, в том числе на совещании с губернатором.

Сейчас все зависит от того, как быстро торговые центры смогут организовать свою часть работы. «Они должны предоставить определение помещение, подходящее по требованиям. Мы в этих помещениях проведем экспертизу, посмотрим на их соответствие необходимым требованиями. Мы туда сами поставим свое холодильное оборудование, потому что мы его покупаем за счет федеральных средств по программе поддержке регионов по вакцинации», – объяснила Марина Гаращенко и отметила, что если спрос на это будет хороший, такие пункты установят во всех крупных торговых центрах.