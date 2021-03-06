В ТЦ «Империал» открылся пункт вакцинации от коронавируса

Фото: официальный канал Псковской области

Сегодня в торговом центре «Империал» открылся пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает официальный telegram-канал региона.

Пункт оборудован холодильным оборудованием для хранения вакцины, купленным за счет федеральных средств по программе поддержке регионов по вакцинации. Посетителей ТЦ информируют об открывшемся пункте вакцинации через систему оповещения.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что если спрос на это будет хороший, такие пункты установят во всех крупных торговых центрах.

Фото: официальный канал Псковской области

В пункте вакцинации уже сделали первые прививки. Пациенты записались на вакцинацию заранее и до этого момента находились в листе ожидания. После осмотра терапевтом и прохождения необходимых процедур им ввели первый компонент вакцины.

Пункт вакцинации работает с 10:00 до 15:00, однако часть времени отведена не на саму вакцинацию, а на наблюдение за привитыми пациентами.