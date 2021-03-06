Фото: Instagram-аккаунт губернатора Псковской области.

Валентина Курбатова похоронят на Орлецовском кладбище в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Изборцев.

Отпевание состоится 10 марта в храме святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Похоронят Валентина Яковлевича на Орлецовском кладбище, рядом с могилой его матери. Как отметил Игорь Изборцев, с храмом, расположенном в Орлецах, отчасти была связана его жизнь.

«Мы предполагаем, что с Валентином Яковлевичем захотят попрощаться очень много людей, но сейчас их можно запускать только порционно, по 20 человек», – сообщил Игорь Изборцев и отметил, что дата, когда гроб будет выставлен в храм, пока точно не определена.