В Пскове обсудили изменения правил выгула собак

Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Правила выгула домашних животных на территории Пскова обсудили на совещании в Псковской городской Думе, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

На совещании обсудили изменения в правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова в части контроля за нарушениями со стороны владельцев домашних животных.

Контрольное управление администрации города предложило убрать пункты, регулирующие правила выгула домашних животных. Депутаты данное предложение не поддержали и выразили обеспокоенность: в таком случае регулировать нарушения выгулы будет вообще невозможно.

Участники совещания сошлись во мнении, что муниципальные правила благоустройства должны регулировать, где можно выгуливать животных. Если исключить данный пункт, псковичам будет позволено выгуливать своих домашних питомцев на детских площадках, в песочницах, зеленых зонах, парках.

Данную точку зрения поддержал начальник Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных Константин Смирнов. Он отметил, что данная деятельность должна находится в зоне ответственности органа местного самоуправления. Также он заявил, что животные должны быть для людей, а не наоборот. «Если мы хотим, чтобы в нашей стране были здоровые дети, нужно заканчивать эту эпопею, что негуманно относимся к животным. Их испражнения не должны на каждом углу валяться», - уверен он.

Участники совещания сошлись во мнении, что уровень самосознания граждан пока не такой высокий, чтобы исключить пункты, регулирующие правила выгула домашних животных, из правил благоустройства, при этом не предложив никакой альтернативы. В рамках совещания выяснилось, что каждый владелец собаки - потенциальный нарушитель, потому что площадок для выгула животных в городе почти нет.

В заключение было решено не выносить вопрос внесения изменений в правила благоустройства в части исключения пункта, касающегося правил выгула собак на территории города, пока администрация города не предложит альтернативную норму.

По теме:

Псковское поле экскрементов: псковичи требуют принять закон о выгуле собак.