2 новых очага коронавируса обнаружены в Псковской области

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Еще два новых очага добавились в общую статистику по коронавирусу в Псковской области, сообщил Губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Один из очагов заражения коронавирусом был обнаружен в Псковском государственном университете. В нём у 11-ти прибывших на обучение студентов из Индии подтвердился тест на COVID-19. Второй очаг был обнаружен в Новоржевской средней школе. Там коронавирусом заразились 4 учителя и 7 учеников.

На сегодняшний день в Псковской области активными остаются еще 3 очага: в Псковской областной психиатрической больнице в п. Суханово, в кардиологическом отделении Великолукской межрайонной больнице и в Новоржевском РЭС.

Стала известна статистика по коронавирусу в Псковской области на 28 апреля.