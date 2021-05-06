4 очага коронавируса «полыхают» в Псковской области

Сегодня с контроля Роспотребнадзора был снят очаг в кардиологическом отделении Псковской городской больницы, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Активными в регионе остаются еще четыре очага: в Псковском государственном университете, в Новоржевском РЭС и Новоржевской школе, а также в Вязьевской школе Дедовичского района. Все они находятся под контролем Роспотребнадзора.

Стала известна статистика по коронавирусу в Псковской области за прошедшие сутки. Еще два человека скончались от коронавируса в регионе.