Псковичка Юлия Пересильд 24 мая приступит к подготовке перед полетом на МКС

Юлия Пересильд (слева) отдыхает с подругой на Родине в Пскове

Уроженка Псковской области, актриса Юлия Пересильд приступит к тренировкам в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина 24 мая. Вместе с ней подготовку к полету на МКС для съемки художественного фильма будет проходить режиссер Клим Шипенко и дублеры. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении Роскосмоса и Первого канала, пишет ТАСС.

«В понедельник, 24 мая 2021 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина съемочная группа художественного фильма с рабочим названием "Вызов" начнет подготовку к полету на Международную космическую станцию. К тренировкам приступят режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что тренировки Пересильд и Шипенко должны будут начаться не позднее 1 июня. Уже сейчас идет подготовка командиров основного и дублирующего экипажей – космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева. По данным из сообщения, члену экипажа, который доставит съемочную группу на МКС, останется там еще на полгода.

Помимо ранее названных испытаний, перед полетом члены экипажа и съемочной группы придется изучить деятельность экипажа, алгоритм действий при нештатных ситуациях. Это необходимо потому, что посадка корабля проходит в различных климатогеографических зонах.

«Творческой группе предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием транспортного пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента Международной космической станции», - говорится в сообщении.