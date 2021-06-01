В День защиты детей Михаил Ведерников встретится с отличниками Псковской области

.

Сегодня, 1 июня, в День защиты детей состоится встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с победителями акции «Губернаторский дневник».

Из школ Псковской области на чаепитие к губернатору приглашены 14 учеников со 2 по 11 класс. На конкурс учащиеся присылали бланки, в которые вместе с классным руководителем и директором выписывали заработанные в журнал оценки. По итогу, среди всех участников были отобраны ученики, набравшие максимальное количество «пятерок» в трех триместрах.

На встрече с губернатором Псковской области, по традиции, прозвучат самые важные слова и вопросы, которые волнуют подрастающее поколение и родителей региона. Во время общения губернатор оставит свой автограф и пожелания в дневниках юных жителей региона.

О том, как пройдет встреча «за закрытыми дверями» и какими секретами успеха поделится губернатор с отличниками, читайте на сайте «Комсомольская правда в Пскове» сегодня и подписывайтесь на издание в соцсетях, чтобы не пропустить самое интересное.

.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

Полный рассказ о том, как встреча прошла в прошлый раз (Подробнее)

Александр Седунов напомнил о важности проведения акции «Губернаторский дневник» (Подробнее)

Как определяли победителей акции (Подробнее)