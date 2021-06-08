Российский Дед Мороз откроет в Пскове спортивную резиденцию

Фото из архива КП

В Пскове состоится открытие зимней спортивной резиденции российского Деда Мороза из Великого Устюга. Об этом сообщили во время встречи Деда Мороза с депутатами Псковской городской Думы, пишет ПАИ.

«Вместе с главой Пскова Еленой Полонской мы решили открыть зимнюю спортивную резиденцию российского Деда Мороза в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье», – отметил Дед Мороз.

Дед Мороз приехал в Псков 7 июня, чтобы пригласить псковичей на XI Русские Ганзейские дни, который пройдут в Великом Устюге с 23 по 25 июля. В прошлом году они прошли в Великом Новгороде, откуда Дед Мороз передал псковичам видео-привет.