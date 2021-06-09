10 июня псковичи увидят солнечное затмение

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В четверг,10 июня, ожидается лучшее за 20-30 лет солнечное затмение. Псковичи увидят его в районе обеда.

Затмение в 2021 году в мире астрономии названо самым красивым, так как за ближайшие 9 лет в России для наблюдения за этим событием ожидаются самые лучшие условия видимости.

Москвичи в 13:22 начнут наблюдать солнце, а в 14:26 наступит максимальная фаза затмения. В Санкт-Петербург начало будет на 10 минут раньше. По нашим подсчетам в Псковской области затмение придется на 13:38 и встречать небесное явление регион будет вместе с Ростовом-на-Дону. Продлится затмение порядка двух часов.

Где увидят самое красивое затмение и во сколько оно случиться, читайте в нашем материале.