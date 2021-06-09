Вредно ли ребенку солнце и как правильно получать витамин D, объяснила псковский косметолог

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С наступлением лета приходит и активное солнце от которого никуда не деться. Но полезно ли оно для детей и как уберечь ребенка от ожогов, «Комсомольской правде в Пскове» рассказала косметолог-эстетист Наталья Овдеенко.

«Деткам очень полезно солнце, особенно новорожденным, так как их кожа нуждается в витамине D. Поглощая ультрафиолетовые лучи, она самостоятельно вырабатывает важный для организма витамин. Однако, родителям необходимо следить за тем, чтобы ребенок не получал прямой солнечный свет. Полезен только рассеянный – в тени», - подчеркнула косметолог.

Для детей постарше применимы такие же средства защиты, как и для взрослых – это кремы от загара. Однако их нанесение на детскую кожу должно быть более внимательным. Но как наносить крем ребенку-любителю купаться, рассказала специалист.

«Летом часто детей не вытащишь из воды. А капли, оставшиеся на нежной детской коже, могут сыграть роль увеличительного стекла и создать много маленьких ожогов на теле. Поэтому до и после того, как ребенок накупался, необходимо насухо вытереть его полотенцем и нанести крем, желательно, отыскать именно влагоустойчивый» - рассказала Наталья Овдеенко.

О том, какой крем от загара подойдет для обеденной прогулки и как выбрать тот, что подходит именно вашей коже, читайте в нашем предыдущем материале с Натальей Овдеенко.