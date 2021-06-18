На Октябрьском проспекте в Пскове сажают цветы

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Грандиозный ремонт на Октябрьском проспекте подходит к концу, в планах, уложить «плавающие люки» и нанести разметку. На обочине дороги сегодня начали высадку цветов, сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

. Фото: Ольга ЧЕРНЫШЕВА

Несмотря на то, что традиционная высадка цветов на площади Ленина отменилась из-за крупной реконструкции, на Октябрьском проспекте появляется живое украшение. В ручную работники городского хозяйства высаживают цветущую рассаду. Вскоре после окончания ремонта, город расцветет 130 тысячами цветов.

К 20 июля, Дню освобождения Пскова, также подготовят и Детский парк.