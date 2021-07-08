Путин поручил решить проблему питьевой воды в Пскове до 1 октября

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Президент России Владимир Путин дал поручения решить проблему водообеспечения, озвученной псковичом на Прямой линии 30 июня. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Псковской области принять меры, направленные на обеспечение жителей г. Пскова питьевой водой надлежащего качества, исходя из природных свойств воды на соответствующей территории», - сообщается в документе.

Выполнить задачу поставлено председателю правительства России Михаилу Мишустину и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову до 1 октября 2021 года.

Напомним, что 30 июня в Прямой эфир с Президентом вышел глава управляющей компании Пскова Андрей Тарасов. Он рассказал Путину о проблемах с водоснабжением в многоквартирном доме на Завеличье.