За пару недель псковичи раскупили половину туров в открывшую границы Эстонию

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На прошлой неделе псковичи узнали об открытии границ Эстонии и рванули звонить во всевозможные турфирмы. Оказалось, горожане готовы пойти и на риск в погоне за путешествиями. Однако скупив половину туров, появилась грустная перспектива остаться в родных пинатах.

«Шквал звонков — уже половина мест продано», - рассказал директор турфирмы «Глобал Тревел Псков» Александр Ефимов. Компания одна из первых объявила о возвращении туров в Тарту.

По словам Александра Ефимова, программа тура осталась прежней, первая поездка состоится уже в конце июля. А вот цена выросла сразу вдвое. Это не считая того, если пскович отправляется без шенгенской визы. В таком случае придется сдать ещё и ПЦР-тест не позже 72 часов до поездки.

Заявки на ближайшие туры продолжают поступать, записывают желающих даже на последующие даты. Но пока без оплаты: «Как только будем знать, что поездка состоится, пригласим на оплату», - аккуратно предупреждают клиентов сотрудники турфирм.

Но визовый специалист Псковской канцелярии Генконсульства Эстонской Республики Свен Касатик спешит огорчить желающих выехать из страны.

«...даже если Эстония будет пускать туристов, российская сторона своих граждан с туристической целью не выпускает из страны».

Почему Россия не отпускает и как узнать первым о послабления мер, читайте на сайте «Псковской правды».

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