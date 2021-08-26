Псковские пенсионеры раньше срока начнут получать «президентские» 10 тысяч

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Выплата пособий в 10 тысяч рублей начнет поступать на счета пенсионеров Псковской области уже на следующей неделе. Об этом сообщили в Минтруде РФ, пишет официальный Telegram-канал региона.

«До конца следующей недели на карту получат 30,7 млн пенсионеров, еще 12,7 млн начнут получать ее с 3 сентября»,– сообщает Минтруд РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о выплате пособий пенсионерам. Тогда озвучивались данные, что средства поступят на карты в течение сентября.

Ранее выплаты в 10 тысяч поступили псковским семьям с детьми-школьниками.