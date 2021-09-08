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Общество8 сентября 2021 14:37

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла среди жителей Псковской области

Источник:kp.ru
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Последняя неделя в медицине Псковской области отметилась увеличением статистики заболеваемости ОРВИ и гриппом на 9,95 %. За семь дней зарегистрировано 2 653 случая болезней. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

Данные по заболеваемости за неделю превышают нормальные показатели по населению в целом на 49,3 %. В Псковской области – на 21,02%. А недельный эпидпорог в России превышается уже 15-ю неделю подряд. Кстати, больше всего пациентов с заражениями ОРВИ и гриппа находится в возрасте 15 лет и старше.

Напомним, в регионе уже началась прививочная кампания. В 2020 году 77 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от гриппа.