Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новость про пушкиногорского коня Тумана стала самой цитируемой на КП-Псков

По итогам минувшей недели (с 4 по 11 октября) на КП-Псков самой цитируемой стала новость о пушкиногорском коне Тумане, который ищет наставника для обучения. Всего же, по данным сервиса «Медиалогия», издание цитировали семь раз.

ТОП-5 возглавил портал Псковское агентство информации. Его цитировали 1 180 раз. На втором месте лента новостей и 446 цитат. Также в пятерку вошли великолукский новостной портал (155 цитат), областное телевидение (118 цитат) и «АиФ-Псков» (101 цитата). На псковские СМИ ссылались региональные и федеральные коллеги в рубриках: власть, здоровье и медицина, общество и социальная сфера, транспорт, наука и образование, ЧП, силовые структуры, право.

Добавим, что также в число самых цитируемых вошла Интернет-газета «Псковская правда».