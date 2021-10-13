У вакцинированных псковичей меньше шансов на появление постковидного синдрома

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У вакцинированных граждан в случае заболевания коронавирусом меньше шансов на появление постковидного синдрома. Об этом рассказаоа главврач Псковской инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она обратила внимание на то, что некоторые пациенты после коронавируса стали практически инвалидами и подчеркнула, что у вакцинированных ниже шанс развития фиброза. Также Анастасия Повторейка сообщила, что время полного восстановления легких после коронавируса индивидуально, но, как правило, занимает около 6 месяцев.

По словам Анастасии Повторейко, более 90% пациентов, поступивших в Псковскую областную больницу с коронавирусом, не прививались от коронавируса.