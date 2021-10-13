Настоятель псковского храма Георгий Ушаков скончался от коронавируса

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Сегодня на 84-м году жизни от коронавирусной инфекции скончался настоятель храма Архистратига Божия Михаила деревни Мельницы Псковского района, протоиерей Георгий Ушаков. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

В епархии просят молитв о новопреставленном протоиерее Георгии.

6 октября от последствий COVID-19 скончался настоятель храма Святых Апостолов Петра и Павла на острове Белова Псковского района иерей Сергий Демидов, а 7 октября от COVID-19 умер клирик подворья Псково-Печерского монастыря диакон Виктор Петров.