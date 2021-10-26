Публикуем список необходимых документов для выхода из дома во время нерабочих дней

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В комитете по социальной защите Псковской области назвали документы, которые необходимо брать с собой перед выходом из дома во время нерабочих дней. Об этом на брифинге в Медиацентре ПАИ рассказала председатель комитета по соцзащите Ольга Евстигнеева.

Как оказалось, псковичам достаточно будет взять только два документа.

1. QR-код в распечатанном виде или в телефоне;

2. Свидетельство, удостоверяющее личность. Лучше всего взять с собой паспорт, он понадобится для того, чтобы доказать подлинность QR-кода.

КСТАТИ:

- Переболевшим гражданам разрешено заменить QR-код на справку о перенесенном заболевании. При этом она не должна быть старше 6 месяцев.

- Пожилые граждане смогут посетить магазин или выйти на прогулку в любое время дня, ограничений по времени активности для ноябрьских нерабочих дней не будет.