Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 11:20

Крышки люков канализации в Пскове могут стать дизайнерскими

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

В Пскове начали прорабатывать вопрос о дизайнерском подходе к созданию крышек канализационных люков. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин 1 декабря.

«В 2022 году примем дизайн-код нестационарных объектов, и замена люков будет. Будут потери, но будем придумывать, ставить замки. Будут желающие унести — будут не только псковичи, но и жители других регионов», – предупредил псковичей Борис Елкин.

Кроме того, для спальных районов будет разработан свой дизайн-код. Недавно он коснулся исторический район Пскова и Печоры.