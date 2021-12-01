Крышки люков канализации в Пскове могут стать дизайнерскими

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В Пскове начали прорабатывать вопрос о дизайнерском подходе к созданию крышек канализационных люков. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин 1 декабря.

«В 2022 году примем дизайн-код нестационарных объектов, и замена люков будет. Будут потери, но будем придумывать, ставить замки. Будут желающие унести — будут не только псковичи, но и жители других регионов», – предупредил псковичей Борис Елкин.

Кроме того, для спальных районов будет разработан свой дизайн-код. Недавно он коснулся исторический район Пскова и Печоры.