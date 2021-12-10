Непривитым беременным псковичкам напомнили о рисках для плода при заражении COVID-19

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У беременных коронавирусом женщин болезнь протекает очень тяжело и может негативно отразить как на матери, так и на ребёнке. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал и. о. главврача Псковского перинатального центра Николай Красиков

Спикер отметил, что на данный момент прогресс по вакцинации у беременных небольшой и подчеркнул, что вакцинация «Спутником V» после 22 недель абсолютно безопасна и не оказывает отрицательного влияния на плод. Также вакцинироваться от инфекции безопасно на этапе планирования.

Николай Красиков подчеркнул, что вакцинация для беременных крайне важна, так как они входят в группу риска по тяжелому течению заболевания. По его словам, коронавирус опасен для будущих матерей кровотечениями, задержкой развития плода и преждевременными родами.