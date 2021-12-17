Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд планирует отпраздновать Новый год в Пскове

.
Уроженка Пскова и первая актриса-космонавт Юлия Пересильд собирается праздновать Новый год в Псковской области. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Подписчики задали Пересильд вопрос о новогодних каникулах: «Где будете отмечать?».
Актриса ответила, что в очередной раз отправится на родину: «Очень надеюсь в Пскове с детьми».
«Выскочила из такси и рванула в Троицкий собор»: Юлия Пересильд побывала в Пскове (Подробности)
Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд опубликовала трогательное поздравление псковскому руководителю театра драмы Дмитрию Месхиеву (Подробности)
Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд поделилась первыми впечатлениями от полёта в космос. Кроме того, она передала привет родному городу (Подробности)