Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд планирует отпраздновать Новый год в Пскове

.

Уроженка Пскова и первая актриса-космонавт Юлия Пересильд собирается праздновать Новый год в Псковской области. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики задали Пересильд вопрос о новогодних каникулах: «Где будете отмечать?».

Актриса ответила, что в очередной раз отправится на родину: «Очень надеюсь в Пскове с детьми».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выскочила из такси и рванула в Троицкий собор»: Юлия Пересильд побывала в Пскове (Подробности)

Первая актриса-космонавт Юлия Пересильд опубликовала трогательное поздравление псковскому руководителю театра драмы Дмитрию Месхиеву (Подробности)

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд поделилась первыми впечатлениями от полёта в космос. Кроме того, она передала привет родному городу (Подробности)