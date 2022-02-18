В псковских магазинах появилась микрозелень

Микрозелень стала продаваться в продуктовых магазинах Пскова

На полках продуктовых магазинах появились наборы для выращивания микрозелени. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

В холодильных камерах продуктовых магазинов около полок с салатом и цветной капустой появились лотки с популярной в больших городах микрозеленью. В такой набор для выращивания маленьких, но крайне полезных, овощей и пряных трав входит латок с крышкой (для создания парника), пакетик с семенами и бирка для фиксирования дня посадки.

Так выглядит набор для выращивания микрозелени

Пока в продуктовых магазинах выбор не велик: руккола, кольраби и горошек. Вероятно, дальнейшее разнообразие будет зависеть от спроса псковичей. Но для того, кто уже созрел для большего ассортимента, можно обратиться в специальные группы с закупками микрозелени. В Пскове и области таких есть две: EverGreen и microgreen60.

Также микрозелень можно приобрести в псковском гипермаркете «Леруа Мерлен» и с рук у частников на «Авито», не говоря уже об интернет-магазинах.

Пакетик микрозелени будет стоить от 14 до 111 рублей, готовый набор со специальным субстратом можно купить в пределах от 69 до 350 рублей.

Кстати, ранее мы писали об опыте псковской семьи в использовании микрозелени. Испытания необычной рассадой на своей семье провели руководитель псковского «Лофта» Антон Ковальский его жена, участница «Команды 2018», Дарья Яковлева: об особенностях выращивания, самых неприхотливых сортах и необычных гастрономических сочетаниях с микрозеленью читайте в нашем материале.