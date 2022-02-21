Концерт Димы Билана в Пскове переносят в третий раз

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт известного российского певца Димы Билана в Пскове в очередной раз переносится. Ранее сообщалось о том, что он выступит 28 февраля, однако теперь дата намечена на 30 мая. Об этом сообщили в сообществе БКЗ Псковской областной филармонии «ВКонтакте».

«В связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в регионах, связанной с распространением коронавирусной инфекции, концерт перенесён на 30 мая 2022 года», – сообщили в филармонии.

Кроме того, для тех, кто уже купил билеты, не придется их сдавать или обменивать. Они останутся действительны.

Последний раз Дима Билан выступал в Пскове 15 марта 2020 года. На следующий день в регионе объявили о карантине. С того момента каждую последующую дату концерта Билана приходилось переносить из-за сложной эпидемиологической обстановки.