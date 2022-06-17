Квартирники от псковского драмтеатра станут регулярными

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Псковский театр драмы планирует проводить квартирники на регулярной основе. Об этом сегодня, 17 июня, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

По его словам, первый квартирник был бесплатным, чтобы присоединиться к нему смог любой прохожий.

«Сейчас к нам рвутся уже не только псковские музыканты, и это будет такое варево, не только музыкальное, но и поэтическое», - заявил спикер.

По словам Месхиева, раз в месяц организовывать квартирники будет достаточно сложно, поэтому мероприятия будут проходить реже.

Планируется, что зимой квартирники будут устраивать в псковской галерее «ЦЕХ» с ограниченным количеством посетителей.

«Мы думали, что придёт 100 человек, но не 500. Интерес оказался огромный, это отрадно. Люди уходили довольные», - отметил худрук псковского драмтеатра.