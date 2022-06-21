Новый забор поставят в псковском детсаду «Искорка» до 1 августа

.

Новый забор установят на территории детского сада №28 «Искорка» до 1 августа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Уже в следующем учебном году дошколята отправятся в садик с новым ограждением.

«Спасибо администрации города, что услышали просьбу обеспечить безопасность воспитанников детского сада. Сейчас забор выглядит так, как на фото», - рассказал депутат городской Думы Григорий Стороненков.

.

Он также добавил, что пока прорези в старом забор закрывают подручными материалами.

Напомним, в январе из детского сада «Искорка» сбежали двое пятилетних детей. Тогда новость облетела весь город и повергла родителей дошколят в шок. Резонанс инциденту также придала реакция отца сбежавшей из садика девочки.