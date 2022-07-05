Телеведущего Андрея Малахова увидели в Псково-Печерском монастыре

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Известный телеведущий Андрей Малахов посетил Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщается в группе Псково-Печерские паломники в VK.

«Андрей Малахов в очередной раз посетил обитель Божией Матери – Псково-Печерский монастырь», – говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый визит российского журналиста в священную обитель. Ранее, в 2020 году, Андрей Малахов провел свой день рождения в монастыре.

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