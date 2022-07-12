«Это высокая честь и признание ваших особых заслуг»: Владимир Путин поздравил бригаду спецназа из Пскова с присвоением наименования «гвардейской»

2-я отдельная бригада специального назначения Вооруженных сил России

Российский лидер Владимир Путин поздравил 2-ю отдельную бригаду специального назначения Вооруженных сил России, расположенной в Псковской области, с присвоением им почетного наименования «гвардейской».

Об этом сообщается на сайте Кремля. «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, проявленных при защите Отечества, отстаивании суверенитета и государственных интересов России», – сообщается в поздравлении.

По словам президента, в ходе спецоперации на Украине, действия личного состава псковской бригады являются образцом мужества, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

«Убеждён, что вы, солдаты и офицеры – гвардейцы, будете и впредь хранить верность Присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан», – сказал Владимир Путин.

Обобщая, Владимир Путин пожелал командованию и личному составу двух бригад крепкого здоровья и успехов.

Ранее Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейской 2-й отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения. (Подробнее)