В Пскове рассказали, почему с началом сезона не заработал фонтан у Рижской гостиницы

Фото: ПАИ

Фонтан у гостиницы «Рижская» в Пскове не работает долгое время. Причину этого сообщили в муниципальном казенном учреждении «Специализированная служба», пишет ПАИ.

«Там прогнила напорная труба, которая идёт от гостиницы к фонтану под дорогой. Этой трубе, пожалуй, лет больше, чем мне» – сообщил специалист «Специализированной службы».

Также отмечается, что во время последнего капитального ремонта эту трубу не меняли. Для ее замены нужно переместить огромный гранитный шар, который располагается на фонтане.

«Сейчас мы решаем, как это провернуть с технической точки зрения», - добавили сотрудники службы.

По словам специалистов, труба больше не может выдерживать больших напоров воды, которые требуются для полноценной работы фонтана. Вода сочится сквозь асфальт и угрожает его сохранности на близлежащих к гостинице территориях.

«Поэтому мы не стали рисковать и давление убрали», – рассказали в учреждении.

Ранее псковичи рассказали, что думают о новом фонтане в Ботническом саду. Горожане начали вспоминать, каким был фонтан в середине 20 века и поделились уникальными снимками из прошлого.

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