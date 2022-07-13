Фонтан в Дендропарке Пскова к концу лета станет свето-музыкальным

Фонтан в Дендропарке Пскова

Заключен контракт на установку звукового оборудования для фонтана в Дендропарке Пскова. К концу лета фонтан в центре Утиного пруда станет свето-музыкальным, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе администрации Пскова.

Планируется установить акустические системы, микшер-предусилитель, усилитель мощности, музыкальный проигрыватель и другие устройства . Для этого все коммуникации проведут по дну пруда, а храниться они булут в специальном рэковом шкафу на суше.

Ранее сообщалось о новой системе подсветки фонтана в Ботаническом саду Пскова, которая начала свою работу.

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