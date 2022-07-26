Писатель Ципкин назвал топ-15 мест для посещения в Псковской области

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Псковская область зачаровывает путешественников. С каждым годом регион меняется и становится более притягательным для гостей и его жителей. Российский писатель, публицист, сценарист Александр Цыпкин составил список из 15 мест, в которых необходимо побывать, если едешь в Псковскую область. Его он опубликовал в своем Telegram-канале.

Приводим полный список:

– Цепные мосты и набережная в Острове;

– Изборск;

– Печоры;

– Псковский крмель и Мирожский монастырь;

– Хлебный Хутор в деревне Сорокино;

– Талабские острова и усадьба Орехново;

– «Дом белого аиста» в Гдовском районе;

– имение Алтун;

– имение Львовых;

– музеи-усадьбы в Пушкинских горах «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское».

В Псковскую область круглый год посещают не только туристы со всей России и зарубежья, но и российские знаменитости. Недавно в областном центре на концерт к воспитанникам музыкальной школы заглянул Николай Басков, в Псково-Печерский монастырь приезжал телеведущий Андрей Малахов, на Дне города со своей собакой гуляла псковичка и первая актриса-космонавт Юлия Пересильд, на вокзале фотографировался с псковичами актер и политик Андрей Ермольник, а для съемок фильма телеканала «Спас» в печорской обители находится Борис Корчевников.

Кстати, знаковые места Псковской области появились на почтовых открытках.