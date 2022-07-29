Главный актер фильма «Я читаю» празднует день рождения

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Сегодня актер фильма «Я читаю», съемки которого проходили в Пскове, Сергей Новосад отмечает 28 день рождения.

«С днем рождения! Желаем самых чистых чувств, интересных ролей, увлеченных коллег, светлых идей, надежных друзей, безупречных побед, заслуженных наград, профессионального признания!», – написали коллеги по съемочной площадке.

Сергей Новосад исполняет главную роль Сан Саныч Макарова в фильме «Я читаю», режиссера Ольги Акатьевой и кинокомпании «Окапи продакшн».

Согласно сюжету, молодой человек с дислексией только-только закончил педагогический институт и устроился учителем литературы и по совместительству классным руководителем в 9 «Б» класс.

Из-за своих особенностей он не может сразу найти общий язык с учениками и даже не способен прочитать фамилии учеников в журнале. Но с достоинством справляется с трудностями и учит ребят верить в силу честности и добра.

Напомним, псковская школа № 1 стала точкой притяжения для съемки нового художественного фильма «Я читаю» и десятка знаменитых артистов российского кино. А артисты съемочной площадки прозвали директора школы «киношной мамой».