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Политика8 августа 2022 7:24

Псковское радио «Седьмое небо» стало доступно для жителей Бериславского района Херсонской области

Источник:kp.ru

Сетка вещания в Бериславском районе Херсонской области расширилась с 8 августа. С сегодняшнего дня жители этого района услышат по девять выпусков новостей в течение дня по псковскому радио «Седьмое небо». Об этом в эфире проекта «Псковского телеграма Online» рассказал советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев.

В 12:00 жителям Бериславского района будут включать федеральные новости и новости Берислава. В 13:00 также прозвучат новости Пскова, а после - итоговый новостной эфир.

Напомним, с 6 августа Псковская область берет шефство над Бериславским районом Херсонской области.