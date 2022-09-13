В Пскове приступили к монтажу Троицкого моста

Рабочие установили первую балку на месте Троицкого моста в Пскове. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин в своем Telegram- канале.

Работа по монтажу моста сложная, после установки главных балок будет происходить процесс их скрепления с поперечными балками.

«Для этого на стройплощадку доставлен кран грузоподъемностью 180 тонн, сварено 4 главных металлических балки, весом 28-29 тонн каждая», — сообщил глава.

Демонтаж строения занял достаточно большое количество времени. Мост пришлось распиливать на 60 блоков.

Подрядчик будет прилагать все усилия, чтобы к концу года объект был сдан.

Напомним, реконструкция Троицкого моста ведётся благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Объект был закрыт на реконструкцию в марте 2022 года.