Губернатор Псковской области контролирует организацию частичной мобилизации в регионе

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично проконтролирует подготовку частичной мобилизации в регионе. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Вопрос организации частичной мобилизации согласно Указу нашего Президента взял на личный контроль», — об этом глава региона написал в соцсети.
Напомним, главы регионов должны обеспечить организацию частичной мобилизации в сроки, установленные Минобороны. Это прописано в указе президента РФ Владимира Путина.
Список военных комиссариатов и призывных участков в Псковской области с номерами и адресами.