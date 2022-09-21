Губернатор Псковской области контролирует организацию частичной мобилизации в регионе

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично проконтролирует подготовку частичной мобилизации в регионе. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Вопрос организации частичной мобилизации согласно Указу нашего Президента взял на личный контроль», — об этом глава региона написал в соцсети.

Напомним, главы регионов должны обеспечить организацию частичной мобилизации в сроки, установленные Минобороны. Это прописано в указе президента РФ Владимира Путина.

Список военных комиссариатов и призывных участков в Псковской области с номерами и адресами.