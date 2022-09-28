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Политика28 сентября 2022 9:23

Мобилизация в Псковской области произвела свадебный ажиотаж

Источник:kp.ru
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Свадебный ажиотаж произошел в муниципалитетах Псковской области в связи с мобилизацией. Только в Пыталовском районе уже пять пар успели узаконить свои отношения браком в ЗАГСе. О возможности ускоренной регистрации брака рассказала глава Пыталовского района Вера Кондратьева, пишет ПАИ.

По словам главы, от граждан поступает много обращений с желанием зарегистрировать брак в ускоренные сроки. Дело касается даже тех семей, где нет членов семьи, подлежащих мобилизации.

«Среди тех, кто зарегистрировался и тех, кто собирается, – не все получили повестки! Но решили поступить честно и порядочно по отношению ко второй половине. И в этой ситуации задумались над тем, что будет завтра», – сказала она.

Ранее мы рассказывали, что первой парой, которая решила пожениться перед мобилизацией жениха, оказались Виталий Денисов и Юлия Силина из Пыталовского района. Читайте, чем закончилась история пары.