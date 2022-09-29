В Псковской области по мобилизационному плану призовут около 2 тысяч человек

.

Две тысячи человек различных военно-учётных специальностей призовут в ходе частичной мобилизации в Псковской области. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ сообщил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков.

«Призовём до двух тысяч человек различных военно-учётных специальностей. Комиссариатом области проведён расчёт, призыв будет проходить в соответствии с мобилизационными возможностями района. Мобилизация идёт в соответствии с планом», – заявил военный комиссар.

Сергей Судаков сообщил о цифрах в более чем 50% призванных и отправленных на службу псковичей с начала частичной мобилизации в регионе. Согласно указу президента, завершение мобилизации пройдет в срок до 10 октября.

В Псковской области с начала призыва не было допущено срывов при проведении мобилизации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кого призывают в Пскове во время частичной мобилизации (Подробности)

Псковичам назвали 7 категорий граждан, освобождённых от призыва во время частичной мобилизации (Подробности)

Губернатор Псковской области рассказал, что будет с кредитами мобилизованных граждан (Подробности)

Об ажиотаже с ускоренным бракосочетанием в связи с мобилизацией рассказала глава муниципалитета из Псковской области (Подробности)

В Пскове выявили товары, особенно популярные в период мобилизации (Подробности)