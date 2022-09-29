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В Псковской области нет ошибочно мобилизованных граждан. Почему часть получивших повестки были возвращены домой, объяснил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ, 29 сентября.

«Ошибочно призванных нет. Есть единичные случаи возврата призывников. Поступающие жалобы рассматриваем своевременно и принимаем необходимые меры. Пару человек вернули, так как они не подошли по возрасту»,– заявил Сергей Судаков.

По словам Судакова, предельный возраст мобилизованного в Псковской области не превышает 48 лет. Однако в каждом муниципалитете присутствуют добровольцы. Чаще всего это граждане, имеющие сверхпредельный возраст и не подлежащий призыву в первую очередь. Эти граждане имеют возможность отправиться в армию по указу Владимира Путина от 21 сентября 2022 года.

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