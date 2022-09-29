Порядок действий при получении повестки сообщил военком Пскова

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Военный комиссар Сергей Судаков сообщил порядок действий при получении повестки о призыве на службу. Об этом на пресс-конференции в Медиацентре ПАИ сообщил военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков, 29 сентября.
Гражданин, которому вручена повестка, обязан прибыть в военный комиссариат, чтобы пройти проверку состояния здоровья. Только после этого в индивидуальном порядке принимается соответствующее решение.
Военком отметил, что 22 и 23 сентября комиссариат был переполнен людьми по причине того, что в первые дни необходимо было собрать 300 человек с Псковской области. Сейчас нагрузка снизилась, мобилизация идёт планомерно.
Сергей Судаков отметил, что никаких ограничений по перемещению людей по региону нет. Также в аэропорту и на вокзалах никто никому повестки не вручает.
«И в три часа ночи повестки не вручаются», — успокоил военком.
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