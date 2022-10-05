В Пскове в ручном режиме возвращают по ошибке мобилизованных граждан

. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Сотрудники военного комиссариата и Прокуратуры возвращают по ошибке призванных в ходе частичной мобилизации граждан. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

«Слово Президента – закон», – подчеркнул Михаил Ведерников. Участие в данной работе принимает управление УМВД России, правительство региона, сотрудники Росгвардии, военкоматы и Прокуратура.

По словам губернатора, работа с базами данных в военкоматах продолжается. Также отдельное внимание уделяется вопросам материального довольствия призванных граждан.

Ранее губернатор сообщил о том, что 70% мобилизационного плана в Псковской области уже выполнено.

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