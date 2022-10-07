В Псковской области запустят центр помощи семьям мобилизованных

.

Горячую линию для родственников мобилизованных и информационный центр создадут в Псковской области в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор области Михаил Ведерников лично пообщался с родственниками мобилизованных граждан. По его словам не все родственники понимают какие трудности могут возникнуть во время отсутствия призывников. Глава региона обратил внимание жителей на необходимость обратной связи и рассказал им об открытии единого информационного центра и горячей линии. Теперь у родственников мобилизованных граждан есть возможность быстро получить необходимые сведения и официальную информацию.

Также Михаил Ведерников сообщил о готовности оказывать помощь как мобилизованным, так и их семьям. «В ближайшее время в учебный центр к мобилизованным приедет заместитель губернатора Александр Серавин. Михаил Ведерников дополнительно поручил вице-губернатору проработать вопрос обеспечения псковских призывников разрешенными мобильными устройствами и продовольственными наборами», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кого призывают в Пскове во время частичной мобилизации (Подробности)

До 70% мобилизационного плана выполнила Псковская область(Подробности)

Названо число мобилизованных, отправленных на службу из Псковской области (Подробности)

Стало известно, когда придет первая зарплата для мобилизованных из Псковской области (Подробности)

Псковичам назвали 7 категорий граждан, освобождённых от призыва во время частичной мобилизации (Подробности)

Губернатор Псковской области рассказал, что будет с кредитами мобилизованных граждан (Подробности)

Об ажиотаже с ускоренным бракосочетанием в связи с мобилизацией рассказала глава муниципалитета из Псковской области (Подробности)

В Пскове выявили товары, особенно популярные в период мобилизации (Подробности)