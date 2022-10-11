ФСБ задержала боевиков из банды Басаева и Хаттаба, виновных в смерти псковских десантников

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Произошло задержание двух бывших боевиков, которые состояли в банде Шамиля Басаева и Хаттаба. Группировка участвовала в бое с десантниками из Пскова на высоте 776. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, 1 марта 2000 года 6-я рота 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 75-й воздушно-десантной дивизии под командованием Марка Евтюхина приняла бой в Аргунском ущелье на 776 высоте с отрядом боевиков. Группировка противника имела численное превосходство. В том страшном бою погибло 84 псковских десантника. Только шестерым удалось выжить.

Инфографика ПАИ

Позже 22 военнослужащих получили звание Героя России, 21 из них — посмертно. Ордена Мужества получили 68 десантников, 63 из них — посмертно.

Недавно стало известно о смерти еще одного военнослужащего 6-ой роты. Псковский военнослужащий и автор знаменитой фразы «Родину люблю, стреляю хорошо» Алексей Хомяков погиб при защите Донбасса. У него остались двое маленьких сыновей, как две капли похожих на своего отца-героя.