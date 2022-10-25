Михаил Ведерников поделился планами об украшении Псковской области к новому году

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о том, как украсят Псков и другие города региона на новый год. Об этом он сообщил в видеообращении на своем Telegram-канале.

«Елки установим, города украсим. Инсталляции, закупленные в прошлые годы, приведём в порядок и также установим. Ничего нового покупать не будем», – поделился глава региона.

Губернатор отметил, что на данный момент целью области является минимизация трат с трудной ситуацией в экономике и на фронте. Однако добавил, что в крайности уходить не будут.

«Но всё-таки есть моменты, на которых не нужно экономить ни при каких обстоятельствах. Уверен, вы это понимаете и разделяете», – заключил Михаил Ведерников.

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