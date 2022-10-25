Псков отметит Новый год в «семейном формате»

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Новый год в Псковской области пройдёт в семейном формате. Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём видеообращении.

В своём видеобращении губернатор, согласился с мнением комментаторов о том, что сейчас не время для пышных торжеств.

Михаил Ведерников призывает к проведению Нового года спокойно, в семейном формате, без излишеств. «Уверен, что все взрослые это решение поймут и поддержат», - так же добавил губернатор.

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