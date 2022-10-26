В Пскове к зимним праздникам планируют открыть каток в финском парке

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Каток в финском парке к новогодним праздникам будет открыт. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.

«Новый год это прежде всего детский праздник, время, когда исполняются мечты. Поэтому в преддверии 2023 года учреждения культуры готовят новогодние программы. Традиционно представления пройдут в Городском культурном центре, Доме офицеров и Планетарии. Многодетные, малоимущие семьи, семьи кадровых военных и мобилизованных получат на них бесплатные билеты», — сообщил Борис Елкин.

Обязательно будет установлена центральная елка на Октябрьской площади. Будут приведены в порядок гирлянды и елочные игрушки, а имеющиеся в наличие инсталляции вновь украсят Псков.

Каток в Финском парке будет немного обновлен. Теперь он будет огражден забором, что позволит улучшить качество льда за счет ровной поверхности. Кроме того, будут планируется обновить прокатные коньки и поставить кабинку для переодевания с отоплением.

«Надеюсь, что отказ от салюта и массовых гуляний не омрачит один из самых любимых семейных праздников!», — заключил глава администрации.

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