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НовостиОбщество30 октября 2022 19:23

Горожанам ответили на вопрос о бомбоубежищах в Пскове

Источник:kp.ru
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Вопрос о наличии и расположении бомбоубежищ в Пскове в последние дни стало самым часто задаваемым от псковичей губернатору Михаилу Ведерникову в соцсетях. Администрация города Пскова объяснила, имеются ли в городе бомбоубежища на случай приведения в готовность гражданской обороны.

«Укрытие населения города Пскова в военное время спланировано в подвальных помещениях жилого сектора, приспосабливаемых под укрытия в период приведения в готовность гражданской обороны», — сообщили в администрации.

Кроме этого, псковичам сообщили, что конкретные места укрытия будут сообщены населению в угрожаемый период.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники МЧС показали одно из секретных псковских бомбоубежищ.